Ağrı'da öldürülen teröristin eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Ağrı Valiliği, Patnos ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı terörist Sezer Işık'ın eylem yapmak üzere Patnos'a geldiğini bildirdi.



Ağrı Valiliği tarafından, teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, teröristin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verdiği belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü 2014 yılı içerisinde katılım yapan ve gri listede aranması bulunan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Kawa (K) Sezer Işık isimli terör örgütü mensubunun 08/09/2019 tarihinde akşam saatlerinde eylem yapmak üzere ilimiz Patnos ilçesine geldiği tespit edilmiştir. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva Operasyonu kapsamında; 10.06.2019 günü saat 23.00'de IHA (İnsanız Hava Aracı) ile Kawa (K) Sezer Işık isimli örgüt mensubunun içinde olduğu değerlendirilen ikametin izleme faaliyetlerine başlanılmıştır. 11.09.2019 günü saat 02.30 sıralarında ilimiz Özel Harekat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerinin bahse konu ikametin etrafını çevrilmiştir. Güvenlik güçlerimizin teslim ol çağrısına örgüt mensubun ateşle karşılık vermesi üzerine şahsa ateş açıldığı, örgüt mensubun bulunduğu evden çıkarak ormanlık alana doğru kaçtığı, ormanlık bölgenin çembere alındığı, saat 06.45 sıralarında güvenlik güçlerimizin ormanlık alanda yaptığı arama/tarama faaliyeti esnasında yaşanan çatışma sonrasında örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmiştir. Örgüt mensubunun üzerinden; 1 adet M-16 piyade tüfeği, silaha ait 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI