Ağrı'da oluşan uzun buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da oluşan uzun buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Ağrı'da oluşan uzun buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

6 saat önce

Dondurucu soğukların yaşandığı ve güzel kış manzaralarının oluştuğu Ağrı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Ağrı'da oluşan uzun buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu, System.String[]

Dondurucu soğukların yaşandığı ve güzel kış manzaralarının oluştuğu Ağrı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

İstanbul, Bursa ve İzmir'den bölgeye gelen 12 kişilik fotoğrafçı grubu, Yolyazı köyü mevkisindeki kayalıklarda 5 metreyi bulan buz sarkıtlarını fotoğrafladı.

Fotoğrafçılar, yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 5 metre yükseliğindeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtlarına hayran kaldı.

Grup, fotoğraf çekiminin ardından köy çocuklarını bot yardımıyla sevindirdi.

Fotoğrafçılardan Nursel İzmirlier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da doğal güzellikleri fotoğrafladıklarını söyledi.

Yöre halkını misafirperver ve çok samimi bulduğunu ifade eden İzmirlier, şöyle konuştu:

"Fotoğraf çekmeye çok meraklıyız. Bu güzel ve harika sarkıtların fotoğraflarını çekmeye geldik. Gerçekten çok etkileyici. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve bu sayede yurdumun birçok güzelliğini görüp tanıyorum. Hiçbir yerde böyle bir sarkıt görmemiştim, gerçekten çok etkileyici."

Fotoğraf sanatçısı Oya Adıyaman da özledikleri kışı Ağrı'da bulduklarını belirterek, sarkıtların büyüleyici olduğunu ve manzarayı hayranlıkla izleyip bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.

İstanbul, Bursa, İzmir, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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