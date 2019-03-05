Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta' Projesi

Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta' Projesi

34 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu'nun 81 ilde birlikte yürüttüğü "Orda bir Köy Var Uzakta" projesi, Ağrı'da da gerçekleştirildi.

Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta' Projesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü 'Orda bir Köy Var Uzakta' projesi kapsamında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine 12 kilometre uzaklığında bulunan Ergözü köyüne gidildi. Proje kapsamında öğrencilere Badminton Federasyonunun gönderdiği raket, top, file malzemesi hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak "ve Gençlik Spor Bakanlığımız ve Badminton Federasyonunun beraber yürütmüş olduğu 'Orda bir köy var uzakta' projesi kapsamında Eleşkirt ilçesine bağlı Ergözü köyüne geldik.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Badminton Federasyonumuz Çocuklarımızın sportif alanlarında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek için bu proje kapsamında malzeme yardımında bulunarak bu alanda onları destekliyoruz dedi.

Malzeme dağıtım programına; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel, Badminton İl Temsilcisi Yılmaz Pur ve Milli eğitim şube müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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