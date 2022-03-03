Ağrı'da ortaokul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da ortaokul müdürleri toplantısı yapıldı

03.03.2022 14:20
Ağrı'da ortaokul müdürleri toplantısı yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başkanlığında ortaokul müdürleri ile eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, şube müdürleri ve ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda, "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağı ve eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik okul müdürleri ileistişare yapıldı.Eğitim-öğretimde alınan kararların uygulayıcılarının idareciler ve öğretmenler olduğunu belirten Kökrek,"Müdürlüğümüzün planladığı bir çalışma eğer okul müdürü ve öğretmenler tarafından sahiplenilirse bir başarı elde edebiliriz. Bunun için okul müdürünün tüm öğretmenlerle sağlıklı iletişim kurabilmesi önemlidir. Sizlerden istediğim öğretmenler odasına sık sık gidip, öğretmenlerimizin problemlerine çözümler üretmeniz, onların motivasyonunu sağlayacak ortak aktiviteler gerçekleştirmenizdir"dedi. Okul müdürlerinin dilek ve görüşlerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Bültenler
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