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Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

18 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Özkan Yıldırım'ın (48) kullandığı 34 PU 6596 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolunun Eleşkirt Sarıcan deresi mevkisinde, karşı yönden gelen Şahin Sabuncu (60) idaresindeki 04 DD 783 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonetin sürücüsü Sabuncu ile araçtaki Zeki Gelturan kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yıldırım ise yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Yıldırım, ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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