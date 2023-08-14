Ağrı'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti, 16 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti, 16 Kişi Yaralandı

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:43

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 5 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AĞRI'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki kavşakta meydana geldi. Yolcu taşıyan Caner E. (27) yönetimindeki 04 AAB 962 plakalı minibüs ile Mahmut K. (32) idaresindeki 04 PA 962 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yan yattı, otomobil de refüje çarparak durdu. Kazada sürücü Mahmut K. ile minibüsteki 16 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek E.N.Y ise kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti, 16 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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