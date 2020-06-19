Ağrı'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burhanettin Diler idaresindeki 53 AAN 032 plakalı otomobil ile Telat Karakuş yönetimindeki 34 BBD 232 plakalı tır, Ağrı- Erzurum kara yolu Eleşkirt Yeşilova köyü mevkisinde çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü Diler ile Yunus, Cahit ve Sefer Çay, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.