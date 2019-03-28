Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Ağrı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Ağrı istikametine giden Ahmet Aydemir idaresindeki 04 DA 214 plakalı otomobil, Bulakbaşı köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Aydemir'in yanı sıra aynı aileden Birten, Mehtap ve Mert Aydemir (3) ile Asya Kaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince ters dönen araçtan çıkarıldı.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanın yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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