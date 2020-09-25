Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Ağrı- Erzurum karayolunda şehirlerarası otogar yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan D.D'ye araba çarptı. Kaza sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - AĞRI

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