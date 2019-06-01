Son Dakika Haberleri: Ağrı'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı
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Ağrı'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kapan (39) yönetimindeki 36 EU 093 plakalı otomobil ile İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Doğubayazıt- Çaldıran kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Kapan ile 2'si çocuk 4 kişi otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:20 Kaynak: AA
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