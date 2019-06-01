Ağrı'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kapan (39) yönetimindeki 36 EU 093 plakalı otomobil ile İran
uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Doğubayazıt- Çaldıran
kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Kapan ile 2'si çocuk 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye
ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.