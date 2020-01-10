Ağrı'da oyun oynayan köpekler görenleri gülümsetti - Son Dakika
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Ağrı'da oyun oynayan köpekler görenleri gülümsetti

6 saat önce

Soğuk havaların yaşamı olumsuz etkilediği Ağrı'da, bir köpek yavrusunun caddede uzanan kendisinden büyük köpekle oynadığı oyun çevredekileri gülümsetti.

Ağrı'da oyun oynayan köpekler görenleri gülümsetti, System.String[]

Soğuk havaların yaşamı olumsuz etkilediği Ağrı'da, bir köpek yavrusunun caddede uzanan kendisinden büyük köpekle oynadığı oyun çevredekileri gülümsetti.

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ağrı'nın en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde, birisi yavru 2 köpek çevredekilere aldırış etmeden oyun oynamaya başladı.

Çevredekiler, her iki köpeğin eğlenceli hallerini ilgiyle izledi. Sevimli köpeklerin oyunu, bir başka köpeğin gelmesiyle birlikte son buldu.

Köpeklerin oyun oynamalarını izleyenlerden Abdullah Aydemir, kentte havanın çok soğuk olduğunu söyledi.

Köpeklerin oyunlarından çok etkilendiğini dile getiren Aydemir, "Köpekler beraber oyun oynuyor, bu çok güzel. İnsanlar arasında böyle bir sevgi yok. Bu köpekler birbirini çok seviyor. Büyük köpek yavru köpeğin annesi değil. Ben çok sevindim. Köpekler soğuk havayı dinlemiyor." dedi.

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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