Ağrı'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi armağanı - Son Dakika
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Ağrı'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi armağanı

01.06.2022 16:18
Ağrı'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi armağanı

Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında, 4 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında, 4 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri Ağrı'ya ulaştı.

Spor malzemelerinin il merkezi, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerindeki toplam 4 okulun özel eğitim öğrencilerine verilmesi için il merkezindeki bir spor salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, özel sporcuların da diğer arkadaşları gibi her türlü sporu yapması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Ülkenin dört bir yanına tırlarla spor malzemesi gönderildiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Gençlerimize yönelik spor faaliyetleri alanında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çabalarıyla çok büyük işler yapılıyor. Bizler bunu somut olarak yaşayan önemli vilayetlerden biriyiz. Özellikle son 1,5 yılda ilimizde yapılan spor yatırımlarının parasal değeri 200 milyon lirayı buluyor. Hemen hemen tüm ilçelerimizde aklınıza gelen tüm spor dallarıyla ilgili çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. İnşallah yakında Ağrılı hemşerilerimize başka güzel müjdelerimiz de olacak. Cumhurbaşkanımızın bize hep söylediği gibi yaptığımız bütün çalışmaları bu ülkeyi emanet edeceğimiz gençler ve gelecek nesil için yapıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın da konuşma yaptığı programda, öğrencilere malzemeler dağıtıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Ankara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi armağanı - Son Dakika


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