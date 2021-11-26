Ağrı'da park halindeki römorka çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ağrı'da, kamyonetin park halindeki römorka çarpması sonucu biri çocuk 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

M.N.Y yönetimindeki 04 AH 107 plakalı kamyonet, Ağrı'yı Kars'ın Kağızman ilçesine bağlayan kara yolunun Aşağı Yoldüzü köyü yakınlarında, yol kenarında park halindeki römorka çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.N.Y, eşi A.Y. ile çocukları H.Y, H.Y. ve T.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne A.Y. ile oğlu H.Y'nin (3) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.