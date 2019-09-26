Son Dakika Haberleri: Ağrı'da patates hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da patates hasadı başladı

2 gün önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde patates hasadının başladığı bildirildi.

Ağrı'da patates hasadı başladı, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde patates hasadının başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tutak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde 210 dekar alanda sertifikalı tohumluk patatesin hasadının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekipler tarafından üretimin her aşamasının titizlikle takip edildiği ifade edilen açıklamada, her 10 dekar alandan toprak numunelerinin alınarak Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı'nın patates üretiminde hem kalite hem de üretim açısından ülkede önemli bir konuma sahip olacağına inandıklarını aktardı.

Kentte patates üretiminin giderek yaygınlaşacağını kaydeden Engin, "Patates üretmemizde hiçbir problem yok. Önemli olan talep doğrultusunda istenilen çeşit ve miktarda üretim yapmaktır. Patates bir çapa bitkisidir. Kendisinden sonra ekilecek bitkiye temiz ve havalanmış toprak bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karaağaç, Tutak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler
Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da patates hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]