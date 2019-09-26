Ağrı'da patates hasadı başladı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde patates hasadının başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tutak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde 210 dekar alanda sertifikalı tohumluk patatesin hasadının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekipler tarafından üretimin her aşamasının titizlikle takip edildiği ifade edilen açıklamada, her 10 dekar alandan toprak numunelerinin alınarak Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı'nın patates üretiminde hem kalite hem de üretim açısından ülkede önemli bir konuma sahip olacağına inandıklarını aktardı.

Kentte patates üretiminin giderek yaygınlaşacağını kaydeden Engin, "Patates üretmemizde hiçbir problem yok. Önemli olan talep doğrultusunda istenilen çeşit ve miktarda üretim yapmaktır. Patates bir çapa bitkisidir. Kendisinden sonra ekilecek bitkiye temiz ve havalanmış toprak bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.