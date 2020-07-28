Ağrı'da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 13 milyon TL olan 70 kilogram eroin maddesi, 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı'da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 13 milyon TL olan 70 kilogram eroin maddesi, 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Ağrı Şeker Kavşağı arama ve kontrol noktasında uluslararası yasal yük taşıyan bir tır, ekipler tarafından durduruldu. Tır şoförünün tedirgin davranmasından şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile yaptığı aramada tırın çekici kısmının içerisinde bulunan yatak kısmında piyasa değeri 13 milyon TL olan 70 kilogram eroin, 40 kilogram afyon sakızı, 16 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"27/07/2020 günü Şeker Kavşağı narkotik arama ve kontrol noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda, sürücüsünün şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine; narkotik madde arama köpeği marifetiyle yapılan kontrollerde tırın çekici kısmının içerisinde bulunan yatak kısmında piyasa değeri; 13 milyon TL olan 137 paket halinde 70 kilogram eroin maddesi, 78 paket halinde 40 kilogram afyon sakızı maddesi, 21 paket halinde 16 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan çekiciye el konulmuş olup, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." - AĞRI

Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:32

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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