Ağrı'da piyasa değeri 200 bin TL olan elli adet havalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı il Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Ağrı-Doğubayazıt- İncesu Köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Ağrı - Doğubayazıt - İncesu Köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri 200 bin TL olan 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir." - AĞRI