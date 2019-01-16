Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu

Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik Doğubayazıt, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adreslerde terör örgütü elebaşının 2 resminin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:17 Kaynak: AA

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