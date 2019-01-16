Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ağrı
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik Doğubayazıt
, Taşlıçay
ve Eleşkirt
ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adreslerde terör örgütü elebaşının 2 resminin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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