Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu: 12 Gözaltı
2 saat önce
AĞRI'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
AĞRI'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Ağrı Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 15 Ocak 2019 tarihinde Doğubayazıt
, Taşlıçay
ve Eleşkirt
İlçelerimizde eşzamanlı operasyon neticesinde 12 şahıs yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 12 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
'ın resminin bulunduğu fotoğraf, ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:48 Kaynak: DHA
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