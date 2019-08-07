Son Dakika Haberleri: Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

19 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı.

Ağrı'da PKK/KCK operasyonu, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan kişilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı ise tutuklandı.
Patnos, Ağrı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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