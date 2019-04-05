Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunan kişilere yönelik operasyonda terör örgütüne üye 13 kişi yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunan kişilere yönelik operasyonda terör örgütüne üye 13 kişi yakalandı.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Ağrı merkez ve ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sonucu yakalanan 13 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 10 adet AK-47 Kaleşnikof marka silah mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - AĞRI

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