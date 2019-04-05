Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

53 dakika önce

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunan kişilere yönelik operasyonda terör örgütüne üye 13 kişi yakalandı.

Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunan kişilere yönelik operasyonda terör örgütüne üye 13 kişi yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Ağrı merkez ve ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sonucu yakalanan 13 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 10 adet AK-47 Kaleşnikof marka silah mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

(Ahmet Genç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

PKK, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak PKK'ya Ağır Darbe! Son 3 Haftada, 2'si Gri Listede Olmak Üzere 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:04:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]