Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Pkk/kck Operasyonunda 6 Tutuklama

Ağrı'da Pkk/kck Operasyonunda 6 Tutuklama

28 dakika önce

AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ağrı'da Pkk/kck Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için 26 Aralık'ta operasyon düzenledi. Kent merkezi ile  Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:47 Kaynak: DHA

PKK, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi

Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:15:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Pkk/kck Operasyonunda 6 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]