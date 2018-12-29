Ağrı'da Pkk/kck Operasyonunda 6 Tutuklama
28 dakika önce
AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ağrı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için 26 Aralık
'ta operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Doğubayazıt
ve Patnos
ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:47 Kaynak: DHA
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