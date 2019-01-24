Ağrı'da Pkk/kck Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçti
1 saat önce
AĞRı'nın Patnos ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
AĞRı'nın Patnos
ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından 21 Ocak günü Patnos ilçesine bağlı Gençali köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 2 kişinin evinde arama yaptı. Aramalarda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof
piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 102 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 77 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve terör örgütünü simgeleyen 5 bez parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı. diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:10 Kaynak: DHA
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