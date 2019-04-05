Son Dakika Haberleri: Ağrı'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

Ağrı'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

1 saat önce

AĞRI'da, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı.

Ağrı'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
AĞRI'da, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi ve bazı ilçelerde PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, "Operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 13 şahsın ikametgahlarında yapılan aramalarda 10 kalaşnikof mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek, bir sahte nüfus cüzdanı, ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. 

ÇATIŞMA ÖNCESİ OPERASYON 

Öte yandan Tutak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışmaya gireceği bilgisinin alınması üzerine, polis ve jandarma ortak operasyon düzenledi. 2 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 şarjör ile birlikte 249 mermi, 2 hücum yeleği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14'lü brovning tabanca, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:02 Kaynak: DHA

PKK, Ağrı, Güncel
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