Ağrı'da polis, halkı anonslarla uyardı, otobüsleri denetledi - Son Dakika

Ağrı'da polis, halkı anonslarla uyardı, otobüsleri denetledi

AĞRI'da polis ekip otolarından yapılan anonslarla halk dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yapıldı. Toplu taşı araçlarını denetleyen ekipler, yolcuların iki kişilik koltuklarda tek kişi oturmalarını istedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü, araçlardan yapılan anonslarla halka evde kalmaları çağrısı yapıldı. Kentin işlek caddelerinde yapılan anonslarla beraber polis ekipleri. Park ve bahçeleri gezerek 65 yaş üstü vatandaşların sağlıkları için evlerine gitmelerini istedi. Ekipler, dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşları da ekip araçlarıyla evlerine götürdü. Polis ekipleri, kent merkezindeki işyerlerine de koronavirüsten korunmanın yollarını anlatan afişler astı.

TEK KİŞİ OTURUN

Ağrı'da polis, halkı uyarmanın yanında toplu taşıma araçlarını da denetledi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde sürücülerin maske takıp takmadıkları ve temizlik konuları kontrol edildi. Uygulama noktalarında durdurulan otobüslere binen polisler, yolcuların çift kişilik koltuklarda tek oturmalarını istedi. Polisler, vatandaşlardan bindikleri araç sürücülerinin de eldiven ve maskeli olmalarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.