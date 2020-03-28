Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor - Son Dakika

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Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor
7 saat önce
AĞRI'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.
AĞRI'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.
Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkı virüse karşı uyarma ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da yol kontrol noktalarında denetim yaptıkları araçlarda sürücü ve yolculara broşür dağıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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