Ağrı'da polis ve asker olarak tanıtarak çeşitli suçlar işleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da kendisini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık ve çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini asker ve polis olarak tanıtıp kamu görevini usulsüz üstlenerek dolandırıcılık, birçok iş yeri ve otomobil hırsızlığı olaylarına karışan zanlı A.Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera ve saha araştırmaları sonucunda tespit ettikleri zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.