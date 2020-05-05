Ağrı'da polis ve jandarma çocukları oyuncaklarla mutlu etti - Son Dakika

Ağrı'da polis ve jandarma trafik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara oyuncak dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlı olan çocukları mutlu etmek için program düzenlendi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, siren çalarak evlere gidip çocuklarla sohbet ettikten sonra çeşitli oyuncaklar verdi.

Ekipler, etkinlikte dağıttıkları çok sayıda oyuncakla çocukları mutlu etti.