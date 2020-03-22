Ağrı'da polis vefa görevinde - Son Dakika
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Ağrı'da polis vefa görevinde

6 saat önce

Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilenler için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu.

Ağrı'da polis vefa görevinde, System.String[]

Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilenler için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu.


Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu. Kent genelinde alınan tedbir kararlarına uyan ve ikametlerinden çıkmayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine götürülüyor. - AĞRI

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:54 Kaynak: İHA

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