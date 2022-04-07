Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı - Son Dakika
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Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı

07.04.2022 13:56

Ağrı'da polis ekipleri, özel çocukları okullarında ziyaret edip hediye vererek gönüllerini aldı.

Ağrı'da polis ekipleri, özel çocukları okullarında ziyaret edip hediye vererek gönüllerini aldı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özen ve polisler burada eğitim gören otistik ve çeşitli zihinsel ve bedensel engeli olan özel öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler daha sonra polis eşliğinde zırhlı polis araçları, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), motosiklet ve trafik ekibi aracına bindi.

Polis araçlarını inceleyen ve polislerin getirdiği narkotik dedektör köpeğini seven özel öğrencilerin isteğiyle TOMA'dan boş araziye renkli su sıkıldı.

Özen ve beraberindeki polisler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip okul yakınındaki alanda fidan da dikti.

İl Emniyet Müdürü Özen ve beraberindekiler ardından Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Varol, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı.

Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı
Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı

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Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisler özel çocukları ziyaret edip hediye dağıttı - Son Dakika


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