Ağrı'da projelerin startı verildi - Son Dakika

Ağrı'da projelerin startı verildi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında seçim sürecinde Ağrı'da gerçekleştireceklerine dair söz verdikleri projelerin startının verildiğini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında seçim sürecinde Ağrı'da gerçekleştireceklerine dair söz verdikleri projelerin startının verildiğini açıkladı.

Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Murat Nehri Millet Vadisi projesi, Taşlıçay Deresi ve Sosyal Donatı alanı projesi, 1301 ahırın şehir merkezi dışına çıkarılması projesi, Fırat mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile birlikte her mevsime uygun çocuk oyun evi projelerinin startının verildiğini söyledi.


Sayan, dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemi süreci dolayısıyla çalışmalarda gecikme yaşadıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl sonu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ilimize gerçekleştirdiği ziyarette, Ağrı Belediyesi olarak planladığımız projeleri sunmuştuk. Yaşanan olumsuzlukların ardından normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde planladığımız, Murat Nehri Millet Vadisi projesi, Taşlıçay Deresi ve Sosyal Donatı alanı projesi, 1301 ahırın şehir merkezi dışına çıkarılması projesi, Yüzüncü yıl mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Fırat mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile birlikte çocuk oyun evi projelerinin yapımına başlıyoruz. Bir diğer projem olan ve Bakanlık düzeyinde sürekli istişare halinde bulunduğum Ağrı Dağı turizme açılması projesi de gerçekleşiyor. Ayrıca; Ağrı Belediyesi hizmet binası yapımı, ordu evi, Valilik binası, Adliye binası, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının da yapımı dahil olmak üzere, Leylekpınar mahallesinde arsa tahsisinin de yapıldığını belirtmek isterim. Ağrı'mıza sağlanan imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sayın Bakanlarımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Ağrı'yı Doğu'nun parlayan yıldızı yapmak için gerekli tüm girişimler ve çalışmaları gerçekleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilimizi geleceğe taşıyacağız. Söz verdik ve yapıyoruz" dedi. - AĞRI

Savcı Sayan, Murat Kurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da projelerin startı verildi - Son Dakika

Son Dakika

16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
16:34
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
16:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:54:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da projelerin startı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]