Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

23.03.2022 11:30
Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yolu kardan kapalı bulunan köyünde rahatsızlanan 3 aylık bebek, sağlık görevlilerinin 4 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yolu kardan kapalı bulunan köyünde rahatsızlanan 3 aylık bebek, sağlık görevlilerinin 4 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksek rakımlı Yuva köyünde yaşayan Hasan ve Hediye Kaya çiftinin 3 aylık bebeği Azat, rahatsızlandı.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İl merkezinden bir paletli ilçeden de bir ambulans, hasta bebeğe ulaşmak için yolun ulaşıma açık olduğu Batıbeyli köyüne ulaştı.

Yolun diğer kısmını paletli ambulansla giden ekipler, yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele ederek zorlu yolculuğun ardından köye vardı.

Evde ilk müdahalesi yapılan bebek, yolun açık olduğu kısımda bekleyen diğer ambulansa nakledildi.

Bebek, ekiplerin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla Diyadin Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Baba Hasan Kaya, çocuğunu hastaneye ulaştırdıkları için sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı
Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

YORUMLAR
500
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu

Diyadin, Bebek, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:34 Antalya uçağında ortalık birbirine girdi! Ağlayan bebeğe sinirlenen kadın, yolculara tokat attı
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:51:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement