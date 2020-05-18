Ağrı'da Ramazan Bayramı temizliği başladı - Son Dakika

Kentin tüm cadde ve sokaklarında temizliğin devam ettiğine yer verilen açıklamada, Kazım Karabekir ve Yavuz mahallesindeki caddelerin köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildiği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana