Ağrı'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ağrı'nın Patnos ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fesih Adır idaresindeki 53 AY 942 plakalı otomobil, Ağrı-Bitlis kara yolu Yalçınkaya köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Nurten, Esmanur, Yakup ve Yusuf Ardır, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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