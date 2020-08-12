Ağrı'da roket üreten öğrencilerden Vali Varol'a ziyaret - Son Dakika

Ziyarette, Tekin ve öğrenciler Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile beraberindeki Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Roket takımını makamında kabul etti.

Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması'nda Ağrı 'yı temsil edecek Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Roket takımı öğrencileri, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:25

Kaynak: AA

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