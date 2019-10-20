Ağrı'da roketli saldırı: 5 asker yaralı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre sınır bölgesindeki Haşim Türkoğlu Karakolundan kozlu üst bölgesine doğru devriye görevi icra eden zırhlı askeri araca terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırı sonucunda araçta bulunan 5 asker yaralandı. - AĞRI
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