Son Dakika Haberleri: Ağrı'da roketli saldırı: 5 asker yaralı
Son Dakika Güncel Ağrı'da roketli saldırı: 5 asker yaralı

Ağrı'da roketli saldırı: 5 asker yaralı

10 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.

Ağrı'da roketli saldırı: 5 asker yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.


Edinilen bilgilere göre sınır bölgesindeki Haşim Türkoğlu Karakolundan kozlu üst bölgesine doğru devriye görevi icra eden zırhlı askeri araca terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırı sonucunda araçta bulunan 5 asker yaralandı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
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