Ağrı'da Roma dönemine ait 150 sikke ele geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Roma
dönemine ait olduğu tespit edilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Ağrı Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma
Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesi Karabulak Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, Roma dönemi ait (150) adet bronz sikke ile birlikte araçta bulunan (3) şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
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