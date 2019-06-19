Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Roma dönemine ait 150 sikke ele geçirildi
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Ağrı'da Roma dönemine ait 150 sikke ele geçirildi

39 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da Roma dönemine ait 150 sikke ele geçirildi, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesi Karabulak Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, Roma dönemi ait (150) adet bronz sikke ile birlikte araçta bulunan (3) şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Jandarma, Doğubeyazıt, Roma, Ağrı, 3. Sayfa
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