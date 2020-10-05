Ağrı'da ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda 100. Yıl Mahallesi'nde 2 kişinin bulunduğu aracı durduran ekipler, farklı marka ve modellerde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.