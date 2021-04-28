Ağrı'da rüzgarda yarıya inen bayrağı tekrar göndere çeken çocuğa akıllı telefon hediye edildi - Son Dakika

Ağrı'da rüzgarda yarıya inen bayrağı tekrar göndere çeken çocuğa akıllı telefon hediye edildi

28.04.2021 13:11
Ağrı'da rüzgarda yarıya inen bayrağı tekrar göndere çeken çocuğa akıllı telefon hediye edildi, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir köy okulunun bahçesinde rüzgarın etkisiyle yarıya inen Türk bayrağını göndere çekerken güvenlik kameralarına yansıyan çocuğu tebrik edip akıllı telefon ile saz hediye etti.

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir köy okulunun bahçesinde rüzgarın etkisiyle yarıya inen Türk bayrağını göndere çekerken güvenlik kameralarına yansıyan çocuğu tebrik edip akıllı telefon ile saz hediye etti.

İlçeye bağlı Hacıhalit köyünde, hayvanları otlatan ağabeyine yardıma giderken ay yıldızlı bayrağın rüzgarın etkisiyle yarıya indiğini görünce müdahale edip eski haline getiren 15 yaşındaki Mert Yeşil, öğretmenleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan'ı ziyaret etti.

Faruk Tekin, bayrak hassasiyetinden dolayı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yeşil'i tebrik etti.

Yeşil'e saz ve çeşitli hediyeler veren Tekin, eğitim göreceği dönemde kalması için okulun pansiyonuna yerleşmesini de sağladı.

"Hem gururlandık hem de çok etkilendik"

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Mert'in davranışının herkesi çok duygulandırdığını dile getirerek, "Beni çok duygulandıran bir görüntü oldu. Sosyal medya hesabımdan da paylaşmıştım. Hem gururlandık hem de çok etkilendik. Mert'i kutluyorum. Bayrak hassasiyeti bizim de çok hassas olduğumuz konu. Bizim özellikle bayrak hassasiyeti olan çocuklara ve gençlere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemliydi. Her zaman Mert'in yanındayız." diye konuştu.

Kaymakam Alper Balcı da İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve beraberindekilerle kendisini ziyaret eden Mert Yeşil'i makamında kabul etti.

Yeşil'e teşekkür eden Balcı, kendisine akıllı telefon hediye ederek eğitiminde başarı temennisinde bulundu.

Kaymakam Balcı, AA muhabirine, Mert'in göstermiş olduğu bayrak hassasiyetinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Okulların tatil olduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Vali Osman Varol'un talimatlarıyla birçok köy okulunu ziyaret edip ihtiyaçları giderdiklerini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Hacıhalit köy okulunda da güvenlik kamerası talebi oldu. Biz bir an önce kameraları kurdurup sorunu hallettik. Kameralarımızın böyle güzel bir şeye sebep olması bizi çok mutlu etti. Mert kardeşimizin direğin yarısına kadar inen bayrağı göndere çekmesi bizi çok mutlu eti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Mert kardeşimiz telefonu olmadığı için çıkan haberleri ve bayrağı göndere çekerken ki görüntülerini izleyememiş. Biz de buna istinaden kendisine akıllı telefon hediye ettik. Tüylerim diken diken oldu. Diyadin'in ne kadar vatanperver insanlarla dolu olduğunu ve hiç kimse bir şey söylemeden Mert kardeşimizin bayrağımızı göndere çekmesi bizi çok mutlu etti."

Mert Yeşil de rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen bayrağı gördüğü gibi hemen okulun bahçesine girerek göndere çektiğini anlattı.

"Bayrağımız her zaman göklerde olacak"

Al bayrağı çek sevdiğini ifade eden yeşil, şunları kaydetti:

"Bayrak sevgimiz hiç bitmesin. Bayrağı göndere çekerken güvenlik kameraları hiç aklıma gelmedi. Sonrasında hocalarım evimize geldi. Haberlere çıktığımı söylediler. Bayrağı göndere çektikten sonra dua ettim. İnşallah bayrağımız her zaman göklerde olacak. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bayrağa karşı sevgimiz hiç bitemeyecek."

İlçeye bağlı Hacıhalit köyünde yaşayan Mert Yeşil, 21 Nisan Çarşamba günü hayvanları otlatan ağabeyinin yanına giderken önünden geçtiği okulun bahçesindeki bayrağın rüzgarın etkisiyle yarıya indiğini görmüş, müdahale ederek göndere çekmişti. Yeşil'in bayrağı göndere çektiği o anlar da güvenlik kameralarına yansımıştı.

milli eğitim bakanlığı, Faruk Tekin, Balcı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da rüzgarda yarıya inen bayrağı tekrar göndere çeken çocuğa akıllı telefon hediye edildi - Son Dakika


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