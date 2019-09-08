Son Dakika Haberleri: Ağrı'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı
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Ağrı'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı

1 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde, sağanak etkili oldu.

Ağrı'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı, System.String[]

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde, sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmurda dere taşarken, çok sayıda evi su bastı.

Doğubayazıt'ın Karabulak köyünde, öğle saatlerinde, şiddetli yağmur etkili oldu. Güvenlik nedeniyle kapatılan köprü ve menfez ağızları, kısa sürede dolarken, derede taşma meydana geldi. Bölgedeki birçok evide su bastı, yollar ise göle döndü. Doğubayazıt Köylere Hizmet Götürme Birliği ile itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, suyun tahliyesi için köyde çalışma başlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce 14.15 ile 23.00 saatleri arasında, Erzurum'un doğusunda kalan Karayazı, Köprüköy, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur ile Şenkaya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyurulup, tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Doğubeyazıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
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