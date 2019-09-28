Ağrı'da sağanak etkili oldu
1 saat önce
Ağrı'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Ağrı'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda küçük su birikintileri oluştu.
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