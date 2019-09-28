Son Dakika Haberleri: Ağrı'da sağanak etkili oldu
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Ağrı'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Ağrı'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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Ağrı'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda küçük su birikintileri oluştu.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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