Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu - Son Dakika

Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu

Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılan bir çocuk kayboldu.

Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılan bir çocuk kayboldu.

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Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde kardeşi Murat Eytemiş (10) ile koyun otlatırken sağanağa yakalanan Ali Osman Eytemiş (12) sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ali Osman Eytemiş'in gözden kaybolduğu alanda ve köydeki dere kenarlarında arama çalışması başlatan ekipler, su birikintilerinin bulunduğu alanları da kontrol ediyor.

Köylülerden Abdulkadir Korkmaz, gazetecilere, derenin, sel sularıyla taştığını ve Eytemiş kardeşlerin köye doğru gelirken Ali Osman'ın suya kapıldığını aktardı.

Ali Osman Eytemiş ile küçükbaş hayvanların da sele kapıldığını belirten Korkmaz, "Murat sürüyle Ali Osman ise arkadan geliyormuş. Murat ağabeyinin olmadığını fark edince durumu gelip köylülere bildirmiş. Hep birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Umarım kısa sürede bulunur." dedi.

Öte yandan, köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları yağmurun devam etmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Ali Osman, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu - Son Dakika
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