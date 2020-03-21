Son Dakika › Güncel › Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz - Son Dakika
Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz
6 saat önce
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.
Savcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiklerini belirterek, toplu taşımadan ücretsiz yararlanmaları için karar aldıklarını bildirdi.
Sayan, paylaşımında "Sağlık çalışanlarımız ulaşım araçlarımızdan bedava faydalanabilir. Onların emeği ödenmez. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:34 Kaynak: AA
Son Dakika Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı