Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz - Son Dakika

Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.

Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.

Savcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiklerini belirterek, toplu taşımadan ücretsiz yararlanmaları için karar aldıklarını bildirdi.

Sayan, paylaşımında "Sağlık çalışanlarımız ulaşım araçlarımızdan bedava faydalanabilir. Onların emeği ödenmez. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesine yer verdi.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:34 Kaynak: AA

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