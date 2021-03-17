Ağrı'da sağlık ekipleri köyden sedyeyle aldıkları hastayı 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdı - Son Dakika

Kalan yolu yürüyen ekipler, yetiştikleri hastayı, ilk müdahalesini yaparak köylülerin de yardımıyla sedyeyle 2 kilometre mesafedeki ambulansa taşıdı.

Bölgeye hareket eden ekipler, köy yolundaki çamur nedeniyle ambulans ilerleyemedi.

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