Ağrı'da sağlık ekipleri "mavi kategori" için aşı seferberliğinde - Son Dakika

Nüfusunun büyük bir bölümü kırsalda yaşayan ve aşı olan kişi sayısının 300 bini geçtiği Ağrı'da, sağlık ekipleri, kentin turuncu kategoriden maviye geçmesi için aşı seferberliğini sürdürüyor.

Valilik koordinesinde Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil sağlık ekipleri, sağlık kuruluşlarının yanı sıra kent genelindeki işlek caddelerde kurulan çadırlarda aşı çalışmasına devam ediyor.

Kırsalda yaşamın yaygın olduğu kentte, sabah saatlerinde köylere giden ekipler, cami önleri ve taziye evlerinde vatandaşları aşılıyor.

Aşı konusunda çekinceleri olanları ikna eden ekipler, engelli ve yürümekte güçlük çeken yaşlılara ise evlerinde aşı hizmeti veriyor.

Gittikleri köylerde yol üzerindeki şantiyelerde çalışanları da aşılayan ekipler, bugüne kadar toplamda 300 bin kişiye aşı yaparak kentin kırmızı kategoriden turuncuya geçmesini sağladı.

Vali Osman Varol, aşı seferberliğini sürdüren sağlık ekiplerini ziyaret ederek moral verdi.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Varol, AA muhabirine, kentin mavi kategoriye geçmesi için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüklerini aktardı.

Kent genelinde mobil ekip sayısının artırıldığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Köylere yaptığımız uygulamalar hızla devam ediyor. Ben ve kaymakamlarımız, il genelinde aşı ile ilgili her gün sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Aşı konusunda gençlerimizi motive edebilmek için bazı çalışmalarımız var. Hedefimiz aşı oranında yüzde 75'e ulaşıp mavi kategoriye ulaşmak. Bu orana ulaşmadan kendimizi ve vatandaşlarımızı güvende hissetmeyeceğiz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Kendimize günlük yüzdelik hedef koyduk ve o hedefe yaklaşmış bulunuyoruz."

Sağlık ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Varol, aşılama oranının yüzde 57,1'e ulaştığını anlattı.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Varol, "Hedefimiz aşıda günde yüzde 1,5 oranını yakalamak. Bu oranı yakaladığımızda da yaklaşık 14 günlük periyotta mavi kategoriye geçmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için günde 6 bin 500 ile 7 bin doz arasında aşı yapmamız gerekiyor. Şu an neredeyse bu hedefe yaklaşmış bulunmaktayız. Bunu tutturup sürekli hale getirmek istiyoruz çünkü bir taraftan da vakalarla uğraşıyoruz. Aşıyı çoğalttığınız zaman vakalar azalıyor. Biz bir an önce aşıyı artırıp, vakaların seyrini aşağıya doğru döndürüp, hayatı iyice normalleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Kemal çelik ise asfalt şantiyesinde çalıştıklarını ve sağlık ekiplerinin, hizmeti ayaklarına kadar getirerek aşı yaptıklarını aktardı.