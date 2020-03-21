Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu.

Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu.


Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Ağrı'da şehir içi toplu taşıma araçları sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirildi. Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Sağlık çalışanlarımız ulaşım araçlarımızdan bedava faydalanabilir. Onların emeği ödenmez. Allah yar ve yardımcıları olsun." - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:19 Kaynak: İHA

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