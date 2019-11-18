Ağrı'da sahabe ayı etkinliği düzenlendi

Ağrı'da, Peygamber Sevdalıları Vakfınca kasım ayının sahabe ayı olarak ilan edilmesi dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen "Gökteki Yıldızlar: Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas ve Hz. Hatice" etkinliği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Temsilcisi Arif Yılmaz, 2015 yılından bu yana sahabeleri anma programları düzenlediklerini söyledi.

Sahabelerin önemine değinen Yılmaz, "4 halifeyi andık, bu yıl ise cennet ile müjdelenen Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ve Hz. Hatice'yi inşallah anlatacağız. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Program, ilahilerin okunması ve sinevizyon gösterimiyle son buldu.