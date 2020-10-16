Ağrı'da sahte içki yaptığı değerlendirilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ağrı'da sahte içki yaptığı değerlendirilen kişi, sahte alkol, alkol şişeleri ve bidonları ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçak ve sahte alkol satışına yönelik bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Aramada içerisinde sahte votka olduğu değerlendirilen 20 pet şişenin ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan araç sürücüsünün evinde de arama yapıldığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 adet 19 litrelik, 1 adet 10 litrelik, 1 adet 5 litrelik damacana içerisinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı, boş alkol şişeleri ile boş bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şahıs yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır."