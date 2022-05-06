Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı

06.05.2022 10:55

Ağrı'da kamyonetin kasasında saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'da kamyonetin kasasında saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine saman yüklü bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın kasa kısmını açıp çuvallı saman balyalarını boşalttı.

Balyalar arasında gizlendikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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