Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Satranç Turnuvasında Dede- Torun Maç Yaptı

Ağrı'da Satranç Turnuvasında Dede- Torun Maç Yaptı

22 dakika önce

Ağrı'da satranç turnuvasında dede- torun maç yaptıAĞRI Valisi Süleyman Elban tarafından başlatılan satranç turnuvasının ilk gününde dede Zeki Polat (72) ile torunu Muhammet Zana Çelik(12) karşı karşıya geldi.

Ağrı'da satranç turnuvasında dede- torun maç yaptı

AĞRI Valisi Süleyman Elban tarafından başlatılan satranç turnuvasının ilk gününde dede Zeki Polat (72) ile torunu Muhammet Zana Çelik(12) karşı karşıya geldi. Dede torunun ilk tur maçı büyük ilgi gördü.

Ağrı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen satranç turnuvası, Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban tarafından başlatıldı. 140 sporcunun katıldığı müsabakaların açılış gününde dede ve torunu karşı karşıya geldi. Emekli imam Zeki Polat, 7'nci sınıf öğrencisi torunu Muhammet Zana Çelik ile ilk tur maçına çıktı. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği maçı Vali Süleyman Elban da izledi. Daha önce Antalya'da yapılan müsabakada Ağrı'yı temsil eden torununu yenen dedeye Vali Elban, Geçmişte satranç oynadınız mı diye sordu. Dede Polat da Biz geçmişte karton kutular üzerinde renkli kağıtlarla bu oyunu oynardık cevabını verdi. Turnuvanın en yaşlı ismi olan Zeki Polat, gençlerin kendisini gördüklerinde Biz bunu kolay yeneriz düşüncesiyle maça başladıklarını ancak hepsini mağlup ettiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

Zeki Polat, Torun, Ağrı, Güncel
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